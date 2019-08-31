Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
18
Венделл
Венделл
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
11
Амири
Надим Амири
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
2
Бренет
Джошуа Бренет
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
13
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
18
Самассеку
Диадай Самассеку
29
Сков
Роберт Сков
37
Локадия
Юрген Локадия