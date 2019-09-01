Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
15
Камада
Даичи Камада
90
10
Костич
Филип Костич
90
28
Кор
Доминик Кор
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
86'
90
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
8
Соу
Джибриль Соу
11
Гачинович
Мият Гачинович
5
Фернандес
Желсон Фернандес
9
Дост
Бас Дост
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
15
Томми
Эрик Томми
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
36'
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
39
Циммер
Жан Циммер
32
Бормут
Робин Бормут
18
Пледль
Томас Пледль
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
14
Офори
Келвин Офори
37
Текпетей
Бернард Текпетей
11
Караман
Кенан Караман