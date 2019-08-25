РБ Лейпциг
мин
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
80'
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
31
Демме
Диего Демме
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
10'
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
Запасные
20
Кунья
Матеус Кунья
3
Сараччи
Марсело Сараччи
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
27
Лаймер
Конрад Лаймер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
28
Мвого
Ивон Мвого
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
44
Кампль
Кевин Кампль
Айнтрахт
мин
28
Кор
Доминик Кор
90
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
15
Камада
Даичи Камада
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
89'
90
10
Костич
Филип Костич
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
Запасные
18
Туре
Алмами Туре
16
Торро
Лукас Торро
32
Реннов
Фредерик Реннов
5
Фернандес
Желсон Фернандес
24
Да Коста
Данни Да Коста
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман