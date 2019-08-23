Кельн
мин
15
Кордоба
Йхон Кордоба
55
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
74
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
27
Модест
Антони Модест
81
8
Верстате
Биргер Верстате
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
29'
90
Запасные
35
Бадер
Маттиас Бадер
21
Косьелло
Венсан Косьелло
22
Мере
Хорхе Мере
13
Шауб
Луис Шауб
30
Кайнц
Флориан Кайнц
6
Хегер
Марко Хегер
3
Собич
Лассе Собич
9
Теродде
Симон Теродде
18
Кесслер
Томас Кесслер
Боруссия
мин
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
62
23
Азар
Торган Азар
85
9
Алькасер
Пако Алькасер
90'
90
14
Шульц
Нико Шульц
62
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
70'
90
Запасные
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
5
Хакими
Ашраф Хакими
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
19
Брандт
Юлиан Брандт
8
Дауд
Махмуд Дауд
6
Делэни
Томас Делэни
10
Гетце
Марио Гетце
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер