Аугсбург
мин
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
88
31
Макс
Филипп Макс
90
25
Груэсо
Карлос Груэсо
74
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
28
Хан
Андре Хан
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
59'
66
Запасные
5
Сухи
Марек Сухи
3
Педерсен
Мадс Педерсен
23
Рихтер
Марко Рихтер
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
34
Тигль
Георг Тигль
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
1
Люте
Андреас Люте
20
Шибер
Юлиан Шибер
Унион
мин
27
Бекер
Шеральдо Бекер
67
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
71
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
21
Прёмель
Гриша Прёмель
90
11
Уджа
Энтони Уджа
71
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
8
Меес
Йосуа Меес
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
5
Фридрих
Марвин Фридрих
14
Райхель
Кен Райхель
9
Полтер
Себастьян Полтер
23
Кроос
Феликс Кроос
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах