Вольфсбург
мин
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
2
Вилльям
Вилльям
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
60'
88
15
Руссийон
Джером Руссийон
74
11
Клаус
Феликс Клаус
82
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
16'
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
12
Перван
Павао Перван
17
Удуохай
Феликс Удуохай
7
Брекало
Йосип Брекало
8
Штеффен
Ренато Штеффен
13
Герхардт
Янник Герхардт
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
Кельн
мин
14
Хектор
Йонас Хектор
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
22
Мере
Хорхе Мере
90
27
Модест
Антони Модест
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
70
6
Хегер
Марко Хегер
56
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
62
Запасные
39
Чурлинов
Дарко Чурлинов
35
Бадер
Маттиас Бадер
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
28
Скири
Эйе Скири
21
Косьелло
Венсан Косьелло
3
Собич
Лассе Собич
9
Теродде
Симон Теродде
7
Риссе
Марсель Риссе
18
Кесслер
Томас Кесслер