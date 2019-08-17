Вердер
мин
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
47'
90
32
Фридль
Марко Фридль
71
7
Рашица
Милот Рашица
65
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
30
Классен
Дэви Классен
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
21
Топрак
Омер Топрак
82
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
8
Осако
Юя Осако
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
26
Штрауди
Симон Штрауди
19
Сарджент
Джош Сарджент
6
Мевальд
Кевин Мевальд
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
36
Гросс
Кристиан Гросс
9
Харник
Мартин Харник
14
Писарро
Клаудио Писарро
Фортуна
мин
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
15
Томми
Эрик Томми
76
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
11
Караман
Кенан Караман
52'
68
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
36'
86
5
Айхан
Каан Айхан
64'
90
Запасные
36
Аппелькамп
Синта Аппелькамп
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
14
Офори
Келвин Офори
32
Бормут
Робин Бормут
37
Текпетей
Бернард Текпетей
4
Нуху
Касим Нуху
31
Соботтка
Марсель Соботтка
18
Пледль
Томас Пледль
7
Финк
Оливер Финк