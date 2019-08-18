Айнтрахт
мин
4
Ребич
Анте Ребич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
88
10
Костич
Филип Костич
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
28
Кор
Доминик Кор
65
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
1'
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
15
Камада
Даичи Камада
71
Запасные
7
Йовелич
Деян Йовелич
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
18
Туре
Алмами Туре
16
Торро
Лукас Торро
25
Дурм
Эрик Дурм
17
Роде
Себастьян Роде
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
Хоффенхайм
мин
7
Рупп
Лукас Рупп
64
29
Сков
Роберт Сков
79
38
Пош
Стефан Пош
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
71
Запасные
18
Самассеку
Диадай Самассеку
25
Акпогума
Кевин Акпогума
2
Бренет
Джошуа Бренет
32
Грифо
Винченцо Грифо
12
Пентке
Филипп Пентке
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
28
Салаи
Адам Салаи
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт