Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
31
Матич
Неманья Матич
90
17
Фредерико
Фред
90
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
42'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
75'
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
58'
90
Запасные
53
Уильямс
Брендон Уильямс
22
Ромеро
Серхио Ромеро
3
Байи
Эрик Байи
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
8
Мата
Хуан Мата
25
Игало
Одион Игало
44
Чон
Тахит Чон
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Масина
Адам Масина
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
9
Дини
Трой Дини
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
23
Сарр
Исмаила Сарр
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
8
Клеверли
Том Клеверли
18
Грэй
Андре Грэй
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек