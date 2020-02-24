Ливерпуль
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
9'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
8
Кейта
Наби Кейта
57
10
Мане
Садио Мане
81'
90
3
Фабио Энрике
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
68'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
6
Ловрен
Деян Ловрен
32
Матип
Жоэль Матип
18
Минамино
Такуми Минамино
20
Лаллана
Адам Лаллана
27
Ориги
Дивок Ориги
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Вест Хэм
мин
52
Нгакия
Жереми Нгакия
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
41
Райс
Деклан Райс
90
23
Диоп
Исса Диоп
12'
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
65
30
Антонио
Майкл Антонио
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
84
28
Соучек
Томаш Соучек
47
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
18
Форнальс
Пабло Форнальс
22
Аллер
Себастьян Аллер
17
Боуэн
Харрод Боуэн