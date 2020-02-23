Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
18
Жота
Диогу Жота
19'
30'
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
9
Хименес
Рауль Хименес
50'
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
37
Траоре
Адама Траоре
7
Нету
Педру Нету
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
25
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
Запасные
35
Айда
Адам Айда
21
Ферманн
Ральф Ферманн
19
Трибулл
Том Трибулл
8
Вранчич
Марио Вранчич
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
20
Дрмич
Йосип Дрмич
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия