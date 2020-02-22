Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
4
Корк
Джек Корк
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
87'
90
27
Выдра
Матей Выдра
53'
90
19
Родригес
Джей Родригес
61'
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
28
Лонг
Кевин Лонг
23
Питерс
Эрик Питерс
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
25
Леннон
Аарон Леннон
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
3
Кук
Стив Кук
90
15
Смит
Адам Смит
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
25
Симпсон
Джек Симпсон
21
Рико
Диего Рико
19
Станислас
Джуниор Станислас
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке