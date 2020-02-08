Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
20
Бернард Анисио
Бернард
18'
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
88'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
7
Андраде
Ришарлисон
58'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
3
ван Анхольт
Патрик ван Анхольт
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
51'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
6
Данн
Скотт Данн
8
Куяте
Шейку Куяте
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер