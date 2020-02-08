Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бернард 18'
Ришарлисон 58'
Калверт-Льюин 88'
3 : 1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 51'
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
8 февр. 2020, 15:30 МСК
8.02.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
20
Бернард Анисио
Бернард
18'
18'
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
88'
88'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
7
Андраде
Ришарлисон
58'
58'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
3
ван Анхольт
Патрик ван Анхольт
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
51'
51'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
6
Данн
Скотт Данн
8
Куяте
Шейку Куяте
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер