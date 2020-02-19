Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
16
Родриго
Родри
30'
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
62'
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
27
Канселу
Жоау Канселу
25
Фернандиньо
Фернандиньо
47
Фоден
Фил Фоден
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
26
Марез
Рияд Марез
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
41
Райс
Деклан Райс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
28
Соучек
Томаш Соучек
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
22
Аллер
Себастьян Аллер
17
Боуэн
Харрод Боуэн