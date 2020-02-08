Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
20
Мач
Солли Мач
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
46
Альсате
Стивен Альсате
30
Бернардо
Бернардо
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
7
Мопе
Нил Мопе
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
11
Масина
Адам Масина
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
19'
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
4
Доусон
Крейг Доусон
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
18
Грэй
Андре Грэй
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек