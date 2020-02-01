Уотфорд
мин
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Масина
Адам Масина
10'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
42'
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
19
Хьюз
Уилл Хьюз
18
Грэй
Андре Грэй
22
Саксесс
Исаак Саксесс
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Эвертон
мин
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
7
Андраде
Ришарлисон
90
13
Мина
Йерри Мина
45'
45'
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90'
90
Запасные
27
Кен
Мойзе Кен
20
Бернард
Бернард
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
5
Кин
Майкл Кин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс