Вест Хэм
мин
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
41
Райс
Деклан Райс
90
28
Соучек
Томаш Соучек
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
30'
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
45'
57'
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
18
Форнальс
Пабло Форнальс
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
26
Масуаку
Артур Масуаку
27
Айети
Арлинд Айети
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Брайтон & Хов
мин
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
30
Силва
Бернардо
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
75'
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
79'
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
Запасные
46
Альсате
Стивен Альсате
44
Коннолли
Аарон Коннолли
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
7
Мопе
Нил Мопе
20
Мач
Солли Мач
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
27
Баттон
Дэвид Баттон