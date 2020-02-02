Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
28
Лонг
Кевин Лонг
23
Питерс
Эрик Питерс
26
Бардсли
Филлип Бардсли
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
90
34
Джака
Гранит Джака
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
77
Сака
Букайо Сака
90
10
Озил
Месут Озил
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
8
Себальос
Даниэль Себальос
11
Торрейра
Лукас Торрейра
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
19
Пепе
Николя Пепе
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа