Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
84'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
69
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
28'
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
66
10
Виллиан Боргес
Виллиан
79
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
Запасные
11
Педро
Педро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
8
Баркли
Росс Баркли
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Зума
Курт Зума
19
Маунт
Мэйсон Маунт
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
77
Сака
Букайо Сака
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
23
Луис
Давид Луис
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
87'
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
34
Джака
Гранит Джака
90
10
Озил
Месут Озил
55
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
63'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
19
Пепе
Николя Пепе
81
Запасные
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
29
Гендузи
Маттео Гендузи
16
Холдинг
Роб Холдинг
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
8
Себальос
Даниэль Себальос