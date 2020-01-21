Астон Вилла
мин
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
15
Конса
Эзри Конса
90
17
Махмуд
Трезеге
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
29
Рейна
Пепе Рейна
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
Запасные
6
Луис
Дуглас Луис
5
Честер
Джеймс Честер
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
Уотфорд
мин
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
38'
90
11
Масина
Адам Масина
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
25
Холебас
Хосе Холебас
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
20
Кина
Домингуш Кина
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
18
Грэй
Андре Грэй
1
Гомес
Эурелью Гомес