Ньюкасл Юнайтед
мин
17
Крафт
Эмиль Крафт
71
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
9
Кассио
Жоэлинтон
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90'
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
12
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
Запасные
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
30
Атсу
Кристиан Атсу
5
Шер
Фабиан Шер
20
Лежен
Флориан Лежен
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
Челси
мин
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
68
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
80
7
Канте
Н'Голо Канте
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
75
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
1
Кепа
Кепа
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
Запасные
33
Эмерсон
Эмерсон
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
17
Ковачич
Матео Ковачич
15
Зума
Курт Зума
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
8
Баркли
Росс Баркли
11
Педро
Педро