Челси
мин
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
49'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
38'
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
1
Кепа
Кепа
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
27'
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
Запасные
29
Томори
Фикайо Томори
33
Эмерсон
Эмерсон
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
17
Ковачич
Матео Ковачич
15
Зума
Курт Зума
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
11
Педро
Педро
Бернли
мин
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
1
Поп
Ник Поп
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
6
Ми
Бен Ми
90
4
Корк
Джек Корк
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
Запасные
14
Гибсон
Бен Гибсон
28
Лонг
Кевин Лонг
27
Выдра
Матей Выдра
23
Питерс
Эрик Питерс
26
Бардсли
Филлип Бардсли
20
Харт
Джо Харт