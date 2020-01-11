Кристал Пэлас
мин
8
Куяте
Шейку Куяте
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
7
Майер
Макс Майер
68
11
Заха
Вилфрид Заха
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
9
Айю
Жордан Айю
54'
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
34
Келли
Мартин Келли
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
Запасные
40
Пьеррик
Брэндон Пьеррик
35
Вудс
Сэм Вудс
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
6
Данн
Скотт Данн
20
Тосун
Дженк Тосун
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
Арсенал
мин
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
46
19
Пепе
Николя Пепе
90
10
Озил
Месут Озил
70
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
1
Лено
Бернд Лено
90
34
Джака
Гранит Джака
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
12'
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
90
Запасные
77
Сака
Букайо Сака
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
29
Гендузи
Маттео Гендузи
16
Холдинг
Роб Холдинг
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес