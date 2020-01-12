Астон Вилла
мин
15
Конса
Эзри Конса
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90'
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
Запасные
5
Честер
Джеймс Честер
17
Трезеге
Трезеге
11
Накамба
Марвелус Накамба
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
28
Калинич
Ловре Калинич
Манчестер Сити
мин
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
45'
90
16
Родриго
Родри
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
26
Марез
Рияд Марез
18'
24'
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
28'
57'
81'
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
Запасные
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
30
Отаменди
Николас Отаменди
1
Браво
Клаудио Браво
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
2
Уокер
Кайл Уокер