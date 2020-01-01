Уотфорд
мин
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
49'
90
9
Дини
Трой Дини
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
30'
90
21
Франциско
Кико
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
20
Кина
Домингуш Кина
18
Грэй
Андре Грэй
22
Саксесс
Исаак Саксесс
11
Масина
Адам Масина
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
37
Перейра
Роберто Перейра
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
7
Нету
Педру Нету
60'
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
18
Жота
Диогу Жота
10
Кутроне
Патрик Кутроне
29
Винагре
Рубен Винагре