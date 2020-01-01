Манчестер Сити
мин
22
Менди
Бенжамин Менди
90
50
Гарсия
Эрик Гарсия
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
51'
58'
90
47
Фоден
Фил Фоден
83
16
Родриго
Родри
90
26
Марез
Рияд Марез
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
Запасные
12
Анхелиньо
Анхелиньо
20
Силва
Бернарду Силва
21
Сильва
Давид Сильва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
2
Уокер
Кайл Уокер
33
Карсон
Скотт Карсон
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Эвертон
мин
7
Андраде
Ришарлисон
71'
90
13
Мина
Йерри Мина
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
12
Динь
Люка Динь
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
66
8
Делф
Фабиан Делф
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
59
Запасные
5
Кин
Майкл Кин
27
Кен
Мойзе Кен
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
14
Тосун
Дженк Тосун
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
11
Уолкотт
Тео Уолкотт