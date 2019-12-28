Уотфорд
мин
23
Сарр
Исмаила Сарр
71'
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
42'
67'
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
21
Франциско
Кико
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
26
Фостер
Бен Фостер
90
Запасные
11
Масина
Адам Масина
20
Кина
Домингуш Кина
18
Грэй
Андре Грэй
22
Саксесс
Исаак Саксесс
1
Гомес
Эурелью Гомес
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
4
Доусон
Крейг Доусон
Астон Вилла
мин
15
Конса
Эзри Конса
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
9
Мораес
Уэсли
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
23
Хосе Игнасио
Хота
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
1
Хитон
Том Хитон
90
Запасные
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
17
Трезеге
Трезеге
11
Накамба
Марвелус Накамба
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
5
Честер
Джеймс Честер
25
Нюланд
Эрьян Нюланд