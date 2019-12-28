Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Форнальс 45'
1 : 2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ихеначо 40'
Грей 56'
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2019, 20:30 МСК
28.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
45'
45'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
15
Санчес
Карлос Санчес
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
30
Антонио
Майкл Антонио
2
Рид
Уинстон Рид
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
13
Роберто
Роберто
16
Нобл
Марк Нобл
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Лестер Сити
мин
17
Перес
Айосе Перес
90
2
Джастин
Джеймс Джастин
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
7
Грей
Демарай Грей
56'
56'
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
40'
40'
90
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
5
Морган
Уэс Морган
90
24
Менди
Нампалис Менди
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
Запасные
15
Барнс
Харви Барнс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
25
Ндиди
Онини Ндиди
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
12
Уорд
Дэнни Уорд
8
Тилеманс
Юри Тилеманс