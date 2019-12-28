Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
45'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
15
Санчес
Карлос Санчес
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
30
Антонио
Майкл Антонио
2
Рид
Уинстон Рид
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
13
Роберто
Роберто
16
Нобл
Марк Нобл
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
Лестер Сити
мин
17
Перес
Айосе Перес
90
2
Джастин
Джеймс Джастин
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
7
Грей
Демарай Грей
56'
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
40'
90
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
5
Морган
Уэс Морган
90
24
Менди
Нампалис Менди
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
Запасные
15
Барнс
Харви Барнс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
25
Ндиди
Онини Ндиди
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
12
Уорд
Дэнни Уорд
8
Тилеманс
Юри Тилеманс