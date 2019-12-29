Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
77
Сака
Букайо Сака
90
23
Луис
Давид Луис
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
23
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
10
Озил
Месут Озил
76
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
13'
90
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
85
Запасные
32
Смит
Эмиль Смит
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
19
Пепе
Николя Пепе
27
Мавропанос
Костас Мавропанос
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
33
Палмьери
Эмерсон
34
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
29
Томори
Фикайо Томори
59
15
Зума
Курт Зума
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
70
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
87'
90
Запасные
48
Лампти
Тарик Лампти
8
Баркли
Росс Баркли
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
5
Жоржиньо
Жоржиньо