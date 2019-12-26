Эвертон
мин
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
7
Андраде
Ришарлисон
86
13
Мина
Йерри Мина
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
80'
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
20
Бернард Анисио
Бернард
77
12
Динь
Люка Динь
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
Запасные
27
Кен
Мойзе Кен
26
Дэвис
Том Дэвис
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
5
Кин
Майкл Кин
14
Тосун
Дженк Тосун
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
Бернли
мин
6
Ми
Бен Ми
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
1
Поп
Ник Поп
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
12
Брэди
Робби Брэди
68
4
Корк
Джек Корк
88
9
Вуд
Крис Вуд
74
19
Родригес
Джей Родригес
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
Запасные
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Кевин Лонг
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
20
Харт
Джо Харт
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
23
Питерс
Эрик Питерс
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер