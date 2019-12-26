Челси
мин
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
67
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
15
Зума
Курт Зума
46
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
84
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
11
Педро
Педро
19
Маунт
Мэйсон Маунт
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
8
Баркли
Росс Баркли
Саутгемптон
мин
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
20
Обафеми
Майкл Обафеми
31'
69
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
10
Адамс
Чарли Адамс
80
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
86
22
Редмонд
Натан Редмонд
73'
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
Запасные
38
Дансо
Кевин Дансо
28
Ганн
Ангус Ганн
19
Буфал
Софьян Буфал
9
Ингс
Дэнни Ингс
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
4
Вестергор
Янник Вестергор