Борнмут
мин
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
25
Симпсон
Джек Симпсон
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
16
Кук
Льюис Кук
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
3
Кук
Стив Кук
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
35'
90
Запасные
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
29
Биллинг
Филип Биллинг
1
Боруц
Артур Боруц
9
Соланке
Доминик Соланке
22
Уилсон
Харри Уилсон
19
Станислас
Джуниор Станислас
6
Сурман
Эндрю Сурман
Арсенал
мин
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
77
Сака
Букайо Сака
90
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Озил
Месут Озил
90
1
Лено
Бернд Лено
90
34
Джака
Гранит Джака
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
64'
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
23
Луис
Давид Луис
90
Запасные
32
Смит
Эмиль Смит
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
29
Гендузи
Маттео Гендузи
19
Пепе
Николя Пепе
27
Мавропанос
Костас Мавропанос
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
20
Мустафи
Шкодран Мустафи