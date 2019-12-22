Тоттенхэм
мин
27
Моура
Лукас Моура
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Алли
Деле Алли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
24
Орье
Серж Орье
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
Запасные
21
Фойт
Хуан Фойт
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
Челси
мин
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
15
Зума
Курт Зума
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
12'
45'
90
1
Кепа
Кепа
90
Запасные
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
24
Джеймс
Рис Джеймс
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
5
Жоржиньо
Жоржиньо
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро