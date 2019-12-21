Норвич Сити
мин
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
17'
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
1
Крул
Тим Крул
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
Запасные
24
Амаду
Ибраим Амаду
12
Льюис
Джамаль Льюис
32
Србени
Деннис Србени
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
8
Вранчич
Марио Вранчич
21
Ферманн
Ральф Ферманн
Вулверхэмптон
мин
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
18
Жота
Диогу Жота
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
60'
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
9
Хименес
Рауль Хименес
81'
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
16
Коди
Конор Коди
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
Запасные
7
Нету
Педру Нету
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
4
Вальехо
Хесус Вальехо
5
Беннетт
Райан Беннетт
21
Радди
Джон Радди