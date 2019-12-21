Борнмут
мин
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
21
Рико
Диего Рико
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
16
Кук
Льюис Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
Запасные
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
25
Симпсон
Джек Симпсон
1
Боруц
Артур Боруц
9
Соланке
Доминик Соланке
13
Уилсон
Каллум Уилсон
19
Станислас
Джуниор Станислас
6
Сурман
Эндрю Сурман
Бернли
мин
6
Ми
Бен Ми
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
1
Поп
Ник Поп
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
4
Корк
Джек Корк
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
Запасные
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
12
Брэди
Робби Брэди
23
Питерс
Эрик Питерс
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
20
Харт
Джо Харт