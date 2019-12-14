Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
65
7
Канте
Н'Голо Канте
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
10
Виллиан Боргес
Виллиан
65
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
78
15
Зума
Курт Зума
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
Запасные
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
24
Джеймс
Рис Джеймс
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
17
Ковачич
Матео Ковачич
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
11
Педро
Педро
Борнмут
мин
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
21
Рико
Диего Рико
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
16
Кук
Льюис Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
75
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
84'
90
Запасные
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
25
Симпсон
Джек Симпсон
1
Боруц
Артур Боруц
9
Соланке
Доминик Соланке
19
Станислас
Джуниор Станислас
6
Сурман
Эндрю Сурман