Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
67'
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
29
Винагре
Рубен Винагре
7
Нету
Педру Нету
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Алли
Деле Алли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
27
Моура
Лукас Моура
8'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
24
Орье
Серж Орье
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90'
90
Запасные
29
Скипп
Оливер Скипп
21
Фойт
Хуан Фойт
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Эриксен
Кристиан Эриксен