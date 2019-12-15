Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Траоре 67'
1 : 2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Моура 8'
Вертонген 90'
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2019, 17:00 МСК
15.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
67'
67'
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
29
Винагре
Рубен Винагре
7
Нету
Педру Нету
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Алли
Деле Алли
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
27
Моура
Лукас Моура
8'
8'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
24
Орье
Серж Орье
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90'
90'
90
Запасные
29
Скипп
Оливер Скипп
21
Фойт
Хуан Фойт
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Эриксен
Кристиан Эриксен