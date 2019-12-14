Бернли
мин
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
1
Поп
Ник Поп
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
6
Ми
Бен Ми
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
4
Корк
Джек Корк
90
9
Вуд
Крис Вуд
58'
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
Запасные
12
Брэди
Робби Брэди
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
25
Леннон
Аарон Леннон
27
Выдра
Матей Выдра
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
20
Харт
Джо Харт
Ньюкасл Юнайтед
мин
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
9
Кассио
Жоэлинтон
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
Запасные
17
Крафт
Эмиль Крафт
13
Муто
Йосинори Муто
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
20
Лежен
Флориан Лежен
21
Эллиот
Роб Эллиот