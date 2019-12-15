Арсенал
мин
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
10
Озил
Месут Озил
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
1
Лено
Бернд Лено
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
Запасные
77
Сака
Букайо Сака
32
Смит
Эмиль Смит
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
23
Луис
Давид Луис
Манчестер Сити
мин
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
47
Фоден
Фил Фоден
90
16
Родриго
Родри
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
15'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
2'
40'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
Запасные
20
Силва
Бернарду Силва
50
Гарсия
Эрик Гарсия
11
Зинченко
Александр Зинченко
12
Анхелиньо
Анхелиньо
26
Марез
Рияд Марез
27
Канселу
Жоау Канселу
1
Браво
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