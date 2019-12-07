Эвертон
мин
7
Андраде
Ришарлисон
5'
71
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
49'
84'
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
5
Кин
Майкл Кин
90
12
Динь
Люка Динь
82
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
86
Запасные
20
Бернард
Бернард
27
Кен
Мойзе Кен
26
Дэвис
Том Дэвис
29
Ниасс
Умар Ниасс
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
14
Тосун
Дженк Тосун
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
Челси
мин
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
82
10
Виллиан Боргес
Виллиан
71
1
Кепа
Кепа
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
52'
90
15
Зума
Курт Зума
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
Запасные
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
29
Томори
Фикайо Томори
33
Эмерсон
Эмерсон
5
Жоржиньо
Жоржиньо
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
8
Баркли
Росс Баркли