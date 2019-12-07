Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
74'
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
32'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
4'
54'
90
27
Моура
Лукас Моура
9'
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
3
Роуз
Дэнни Роуз
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп
Бернли
мин
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
25
Леннон
Аарон Леннон
20
Харт
Джо Харт
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
27
Выдра
Матей Выдра
14
Гибсон
Бен Гибсон