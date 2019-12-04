Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
23'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
29
Винагре
Рубен Винагре
7
Нету
Педру Нету
Вест Хэм
мин
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
25
Мартин
Давид Мартин
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
37
Холланд
Натан Холланд
26
Масуаку
Артур Масуаку
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
13
Роберто
Роберто
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
15
Санчес
Карлос Санчес