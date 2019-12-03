Бернли
мин
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
1
Поп
Ник Поп
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
6
Ми
Бен Ми
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
4
Корк
Джек Корк
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
Запасные
12
Брэди
Робби Брэди
14
Гибсон
Бен Гибсон
10
Барнс
Эшли Барнс
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
27
Выдра
Матей Выдра
19
Родригес
Джей Родригес
20
Харт
Джо Харт
Манчестер Сити
мин
9
Жезус
Габриэль Жезус
24'
50'
90
16
Родриго
Родри
90
12
Хосе
Анхелиньо
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
Запасные
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
22
Менди
Бенжамин Менди
5
Стоунс
Джон Стоунс
1
Браво
Клаудио Браво