Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
5
Фильо Хорхе
Жоржиньо
63
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
15
Зума
Курт Зума
90
18
Жиру
Оливье Жиру
71
11
Педро
Педро
63
Запасные
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
7
Канте
Н'Голо Канте
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
10
Виллиан
Виллиан
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
83
25
Мартин
Давид Мартин
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
48'
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
71
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
30
Антонио
Майкл Антонио
76
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
22
Аллер
Себастьян Аллер
26
Масуаку
Артур Масуаку
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
13
Роберто
Роберто
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
15
Санчес
Карлос Санчес