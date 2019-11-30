Тоттенхэм
мин
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
74
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Алли
Деле Алли
21'
50'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
69'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
88
24
Орье
Серж Орье
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
Запасные
27
Моура
Лукас Моура
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
3
Роуз
Дэнни Роуз
Борнмут
мин
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
90
21
Рико
Диего Рико
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
16
Кук
Льюис Кук
74
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
63
9
Соланке
Доминик Соланке
90
3
Кук
Стив Кук
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
5
Аке
Натан Аке
90
Запасные
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
25
Симпсон
Джек Симпсон
33
Мепхам
Крис Мепхам
1
Боруц
Артур Боруц
22
Уилсон
Харри Уилсон
4
Гослинг
Дэн Гослинг