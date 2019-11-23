Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
7
Андраде
Ришарлисон
90
13
Мина
Йерри Мина
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
12
Динь
Люка Динь
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
Запасные
27
Кен
Мойзе Кен
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
17
Ивоби
Алекс Ивоби
49
Лоссль
Йонас Лоссль
5
Кин
Майкл Кин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
Норвич Сити
мин
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
55'
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
1
Крул
Тим Крул
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
Запасные
24
Амаду
Ибраим Амаду
32
Србени
Деннис Србени
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
8
Вранчич
Марио Вранчич
7
Робертс
Патрик Робертс
21
Ферманн
Ральф Ферманн