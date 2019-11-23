Вест Хэм
мин
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
64
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
46
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
13
Роберто
Роберто
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
56
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90'
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
18
Форнальс
Пабло Форнальс
25
Мартин
Давид Мартин
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
30
Антонио
Майкл Антонио
15
Санчес
Карлос Санчес
Тоттенхэм
мин
33
Дэвис
Бен Дэвис
75
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Алли
Деле Алли
79
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
27
Моура
Лукас Моура
43'
82
10
Кейн
Гарри Кейн
49'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
36'
90
24
Орье
Серж Орье
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
Запасные
21
Фойт
Хуан Фойт
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
3
Роуз
Дэнни Роуз