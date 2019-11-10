Манчестер Юнайтед
мин
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
66'
90
15
Перейра
Андреас Перейра
17'
70
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
17
Фредерико
Фред
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
Запасные
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
16
Рохо
Маркос Рохо
4
Джонс
Фил Джонс
22
Ромеро
Серхио Ромеро
Брайтон & Хов
мин
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
46
7
Мопе
Нил Мопе
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
5
Данк
Льюис Данк
64'
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
11
Троссард
Леандро Троссард
59
33
Берн
Дэн Берн
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
46
Запасные
20
Мач
Солли Мач
14
Балогун
Леон Балогун
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
27
Баттон
Дэвид Баттон
18
Моуй
Аарон Моуй
13
Гросс
Паскаль Гросс