Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
84'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
41'
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
29
Винагре
Рубен Винагре
7
Нету
Педру Нету
Астон Вилла
мин
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
15
Конса
Эзри Конса
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
17
Махмуд
Трезеге
90'
90
9
Мораес
Уэсли
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
12
Стир
Джед Стир
90
Запасные
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
5
Честер
Джеймс Честер
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
14
Хурихейн
Конор Хурихейн