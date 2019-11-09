Бернли
мин
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
1
Поп
Ник Поп
90
10
Барнс
Эшли Барнс
11'
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
6
Ми
Бен Ми
90
4
Корк
Джек Корк
90
9
Вуд
Крис Вуд
44'
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
Запасные
28
Лонг
Кевин Лонг
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
25
Леннон
Аарон Леннон
12
Брэди
Робби Брэди
23
Питерс
Эрик Питерс
19
Родригес
Джей Родригес
20
Харт
Джо Харт
Вест Хэм
мин
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
41
Райс
Деклан Райс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
13
Роберто
Роберто
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Санчес
Карлос Санчес